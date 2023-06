Les partis pris : "Bordeaux, la violence et l'émotion", Déficit/retraites, l'enfumage continue" et "Sous-marin, la course contre la montre"

Le sous-marin disparu qui partait observer le Titanic n'a toujours pas donné signe de vie, une heure 45 après son départ. Un petit submersible non homologué, à coque en fibre de carbone et non en acier. Abnousse Shalmani trouve l'histoire tragique et fascinante en même temps. Selon elle, il s'agit soit d'une rupture de communication soit le sous-marin a coulé.