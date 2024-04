Les partis pris : "Commissaire au RN, l'effet Bardella", "Qui achète encore des Tesla ?" et "Les chaussettes de la discorde"

Tous les soirs, Arlette Chabot, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Matthieu Valet, 38 ans, est un ancien porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police. Il a annoncé ce mardi qu'il rejoint le Rassemblement national et qu'il devrait figurer sur la liste pour les élections européennes. Il est la troisième personnalité issue de la société civile à se rallier au parti, après Fabrice Leggeri et Malika Sorel. Pour Arlette Chabot, "il y a un effet Bardella, un effet nouveauté, jeunesse, renouvellement (...) C'est l'étape supplémentaire de la normalisation du RN".

Les ventes de Tesla ont perdu près de 100 unités au premier trimestre 2024 par rapport au dernier trimestre 2023. En Bourse, le titre a chuté de 20% depuis le 1er janvier. Cela est principalement dû aux problèmes de production, et la dépréciation de la marque par les conducteurs. “L'histoire n'est pas finie”, souligne François Lenglet. Il ajoute que Tesla reste encore une référence pour les constructeurs en termes d'organisation, d'inventivité et de technologie.

En Malaisie, le patron des supérettes KK, Chai Kee Kan, a vu trois de ses magasins attaqués aux cocktails Molotov, sans faire de victimes. En cause, des chaussettes qui portaient la mention "Allah" et qui étaient mises en vente dans trois boutiques. Le propriétaire, son épouse et trois de ses collaborateurs sont poursuivis en justice et encourent un an de prison. L'affaire est même devenue une affaire d'État. "C'est délirant... Cinq paires sur 18 800, on peut considérer que c'est une erreur et que ce n'était pas une insulte volontaire", estime Abnousse Shalmani.

