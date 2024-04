Les partis pris : "Crime d'honneur", la sidération, "La guerre des robots humanoïdes", et "Jimmy Lai, le Navalny de Hong Kong"

Tous les soirs, Arlette Chabot, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Shemseddinne, quinze ans, a été battu à mort à Viry-Châtillon. Il a succombé à ses blessures le vendredi 5 avril. Quatre suspects, dont deux frères d'une fille qui textait avec lui, ont été mis en examen pour assassinat. La presse utilise le terme "crime d'honneur" pour essayer d'expliquer le mobile de l'acte. Selon Arlette Chabot, cette formule choque. Pour elle, crime et honneur ne vont pas ensemble, car tout crime est abominable.

Chine et les États-Unis se livrent une forme de guerre sur les robots humanoïdes. Le gouvernement chinois envisage l'utilisation de ces robots dans l'accélération de la modernisation de son industrie. En parallèle, Tesla et les investisseurs en capital-risque des États-Unis prévoient une utilisation dans les entrepôts et les usines. François Lenglet trouve que cette technologie a des implications militaires importantes et cela explique cette compétition entre les deux pays.

Emprisonné depuis 2020, le magnat des médias hongkongais Jimmy Lai continue à dire qu'il considère son calvaire carcéral comme une pénitence joyeuse. Comme Alexeï Navalny, il a fait le choix de rester et d'exercer son rôle d'opposant alors qu'il a un passeport anglais. "Cet homme représente le dernier souffle de la liberté dans une longue éclipse chinoise qui va s'abattre sur Hong-Kong", estime Abnousse Shalmani.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.