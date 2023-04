Les partis pris : Des heurts en fin de manifestation à Paris, "Nucléaire, 30 ans de divagation" et "la diplomatie du sarcophage"

La Commission d'enquête "visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France" a dévoilé, ce jeudi, un rapport dans lequel il pointe une "divagation politique" depuis le milieu des années 1990. Les rapporteurs voient quatre causes de cette "divagation" : l'emprise des écologistes, la sous-estimation des besoins, l'affaiblissement des filières industrielles, et le dysfonctionnement du marché européen. "C'est une étrange défaite que nous vivons en matière énergétique", réagit François Lenglet.