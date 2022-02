Les partis pris : des manœuvres frauduleuses chez LR, Marseille "un condensé de nos problèmes", et Trump atteint de "Poutine-mania"

Donald Trump s'est exprimé après la déclaration de Vladimir Poutine sur la "création de l'Ukraine". "Je me suis dit, "C'est du génie. À quel point est-ce intelligent ? Il va être un soldat de la paix."", a-t-il déclaré. "Non seulement, Poutine obtient ce qu'il a toujours voulu, mais il s'enrichit de plus en plus grâce à l'essor du pétrole et du gaz", a-t-il ajouté. Pour Abnousse Shalmani, l'ancien président américain est atteint de "Poutine-mania".