Les partis pris : “Des poubelles et des hommes”, “Taxe "super-riches", fausse bonne idée”, et “Chine, l'illusion d'un faiseur de paix"

Une centaine d'eurodéputés et plusieurs économistes, parmi lesquels Joseph Stiglitz, Aurore Lalucq et Gabriel Zucman, appellent, dans une tribune au Monde, l'OCDE et l'ONU à instaurer un impôt international progressif sur l'extrême richesse. "Ce que nous avons réussi pour les multinationales, nous devons le faire pour les grandes fortunes", disent-ils. Mais Pascal Perri explique pourquoi cette taxation mondiale sur les super-riches n'est qu'une fausse bonne idée.