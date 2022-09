Les partis pris : “Ecologie, faites ce que je dis…”, “Voiture, la fin du rêve électrique”, “Le Chili garde la constitution Pinochet”

Partis Pris de François Lenglet et son point de vue sur la fin du rêve électrique pour la voiture et même du train. Alors que c’était présenté comme le plus ultra en matière écologique, la voiture électrique, à son tour, est victime de la crise, d’une certaine manière. En 2023, le prix d’une recharge électrique sera peut-être plus cher qu’un plein d’essence. Et le prix du train va également considérablement augmenter avec le prix de l’électricité.