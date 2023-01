Les partis pris : "Elus sous protection, c'est désolant", "A quoi ça sert un milliardaire...", "La Serbie dit stop à Wagner"

Jean-Michel Aphatie est revenu sur la première polémique de ces journées d'actions sociales, de grèves et de manifestations. Il s'agit notamment des déclarations du patron de la CGT Énergie sur la réforme des retraites qui dit : "On va aller voir ceux qui veulent soutenir (la réforme), ceux-là, on va s'occuper d'eux, on va aller les voir dans les permanences (...) on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser". Selon Gérald Darmanin, ces propos sont impossibles à accepter en démocratie. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a raison. Faire pression sur les parlementaires comme ça, c'est inacceptable !