Les partis pris : "Émeutes, ce qu'on a minoré", "Grève/JO, ça peut mal finir !" et "Immigration, le tournant allemand"

Tous les soirs, Arlette Chabot, Claire Fournier et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Le coût total des émeutes de juin 2023 est d'un milliard d'euros, quatre fois supérieurs à celui de 2005, selon la Commission des Lois du Sénat. Au total, 672 communes et 95 départements ont été visés par les émeutiers qui sont majoritairement des jeunes, diplômés et primo-délinquants. Arlette Chabot retient, de ce rapport, qu'il y a le constat, une idée de ce qui peut se passer dans beaucoup de quartiers et l'avertissement qui nous ramène à l'actualité de la violence quotidienne.

La CGT a brisé l'espoir d'une trêve sociale pendant les Jeux olympiques de Paris. 5,5 millions de fonctionnaires pourraient faire la grève avant et pendant la compétition, dans la fonction publique d'État, les collectivités locales et la santé. "Ça peut mal finir... C'est vraiment dommage", réagit Claire Fournier.

En 2023, 923 000 délinquants d'origine étrangère ont été interpellés en Allemagne, soit en hausse de 41%. Le gouvernement fait ouvertement le lien entre délinquance et immigration. Selon Nancy Faeser, ministre fédérale de l’Intérieur, "nous devons en parler clairement, sans timidité ni ressentiment". "Elle a tout à fait intérêt à prendre ça en main, parce que c'est ainsi que les Danois ont réussi à vraiment étrangler l'extrême droite", estime Abnousse Shalmani.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.