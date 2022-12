Les partis pris : "Emmanuel Macron, tapis rouge pour Zelenska", "Fréjus, l'injustice collective", "L'économie française résiste mais..." et "Sur le chemin de l'école avec la police"

Dans un quartier du 18ème arrondissement de Paris, les élèves de l'école primaire et maternelle Charles Hermite sont escortés par trois policiers municipaux pour se rendre en classe. Mis en place début novembre, ce dispositif est une réponse face à la présence de nombreux consommateurs de crack dans cette rue et les environs. N'Fanteh Minteh dénonce l'inertie des autorités qui doivent trouver des moyens pour sortir et prendre en charge ces toxicomanes et consommateurs de crack.