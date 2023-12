Les partis pris : "Emmanuel Macron, tout va bien, merci...", "L'incroyable histoire de "Mon Oncle"" et "Médicaments, les ciseaux de l'espoir"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, Pascal Perri et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Emmanuel Macron a livré ses premières explications après le vote, mardi soir, dans la douleur du projet de loi immigration et une crise importante dans sa majorité. Le président de la République assume ses choix et défend le texte. Ruth Elkrief estime que quelque chose lui a échappée et qu'il y avait une forme de fiasco médiatique que le chef de l'Etat devait aujourd'hui rectifier, rassurer et en même temps assumer. Elle évoque aussi qu'Emmanuel Macron devrait décoller l'étiquette RN de ce projet de loi.

Abnousse Shalmani, elle, s'est intéressée à l'incroyable histoire de "Mon Oncle", un marchand de poisson de 70 ans, qui avait dansé et chanté sur un petit marché de Racht, au nord-est de l'Iran, sur le bord de la mer Caspienne. L'arrestation de Sadegh Bana Motejaded, surnommé "Booghy", ravive le vent de protestation contre le pouvoir religieux dans le pays. Abnousse Shalmani estime que c'est, peut-être, l'une des plus belles images de la protestation civile dans le pays, qui continue en sourdine.

Entre 300 000 et 400 000 enfants naissent chaque année avec une maladie monogénique (Drépanocytose ou Bêta-thalassémie). Bonne nouvelle, les autorités sanitaires ont approuvé deux traitements contre ces maladies, dont le premier traitement à utiliser les ciseaux moléculaires Crispr, une technique d'édition du génome. Crisp Therapeutic fondée par Emmanuelle Charpentier et Vertex, une société américaine, sont les deux startups à l'origine de ces innovations. Pour Pascal Perri, le travail et les recherches sur le génome sont porteurs de très grand espoir.

