Les partis pris : "GPA, oui il faut un débat !", "Pouyanné, la crise de confiance" et "Nucléaire, le mensonge d’État allemand"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

La gestation pour autrui est aujourd’hui interdite en France. Ruth Elkrief pense que c’est un débat nécessaire. Très peu de gens y ont recours. Mis à part les couples homosexuels médiatisés, c'est majoritairement le cas des couples hétérosexuels qui ont des antécédents médicaux et qui font de la GPA un dernier recours. Il est très important de le préciser selon elle.

Il y a eu un coup de colère de l’exécutif contre Patrick Pouyanné et ses déclarations qui visent à transférer la cotation de TotalEnergies aux États-Unis. Selon François Lenglet, le problème ne se réglera pas par une décision du gouvernement, car il n’a pas de moyen législatif, mais on peut imaginer que les discussions seront vives et sonores.

En Allemagne, des documents officiels ont été falsifiés pour dire qu’il faut absolument fermer les centrales nucléaires, car le danger est imminent. Ce qui n’est pas le cas. Abnousse Shalmani pense que c’est un cas européen qui nous a tous entraîné dans une crise énergétique et scandaleuse, un vrai désastre selon elle.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.