Roald Dahl est un grand écrivain pour les enfants. Qui réécrit pour les nouvelles générations dans le but de les rééduquer à la Khmer rouge ou révolution culturelle chinois avec le succès qu'on connaît. Mais cela risque de ne pas fonctionner. Abnousse Shalmani explique que la maison d'édition Puffin et la Roald Dahl Story Company ont décidé que toutes les allusions au poids, à la race, à la santé mentale et au genre devraient être réécrites. Qu'est-ce que cela implique ?