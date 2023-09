Les partis pris : "Haine anti-flics, ça suffit !", "Cette dette qui monte, qui monte,.." et "Haut-Karabakh, la honte occidentale"

La présentation du budget, c'est-à-dire l'allocation des ressources, est toujours un moment clé dans la vie d'un pays. Mais derrière le budget, il y a la dette. Au 31 mars 2023, elle était de 3 013 milliards d'euros. Selon Pascal Perri, "on a beau expliquer qu'on est dans une situation d'extrême tension, rien n'y fait, on continue de dépenser...". "En 2024, nous allons emprunter 285 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu plus que cette année", précise-t-il.