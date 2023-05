Les partis pris : "Immigration, la loi de la peur", Amende record contre Facebook" et "Le réveil grec"

Il y a quelques heures à peine, Méta, la compagnie mère de Facebook, écope d'une amende record en Europe. Plus d'un milliard à cause de la gestion déficiente des données personnelles. L'intimité des utilisateurs européens est donc plus exposée au pouvoir des organismes publics américains. François Lenglet affirme que c'est la plus grosse amende jamais infligée par un organisme et trouve cette affaire intéressante parce qu'elle révèle une nouvelle fois les arrière-cuisines des réseaux sociaux.