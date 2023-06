Les partis pris : "Jeune tué à Nanterre, colère et émotion", "Écologie, le règne de l'émotion" et "Trump, le dangereux vantard"

Il y a un peu plus de quinze jours, l'ancien président américain Donald Trump, a été mis en examen par la justice fédérale pour le transport illégal de documents ultra-confidentiels. Fin août 2022, une perquisition géante a été réalisée et là, le FBI découvre la photo des documents chez lui. Le pire dans tout ça, c'est que Trump a menti quand on lui a demandé de récupérer les documents, affirmant qu'il ne les avait pas alors que c'était bien le cas. Selon Abnousse shalmani, Trump "est en train de bouleverser culturellement les Américains ".