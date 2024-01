Les partis pris : "Juges, la revanche du politique", "Sainte-Soline, l'heure des comptes" et "Les plus persécutés ? Les chrétiens"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, Pascal Perri et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Soupçonné de favoritisme, l'ex-ministre Olivier Dussopt a été blanchi par la justice mercredi. Cette décision intervient après l'affaire Dupond-Moretti, mais aussi la nomination de Rachida Dati au poste de ministre de la Culture alors qu'elle est mise en examen pour "corruption passive". Selon Ruth Elkrief, c'est "la revanche du politique".

Neuf militants écologistes ont été condamnés par le tribunal de Niort à des sanctions relativement lourdes pour avoir appelé à une manifestation interdite, à Sainte-Soline, le 25 mars 2023. Trois de ces condamnations sont un peu plus symboliques dans le principe, avec des peines de six à douze mois de prison avec sursis pour des destructions mais aussi pour avoir appeler à cette manifestation, des amendes, des dommages et intérêts ainsi que l'interdiction de paraître sur les lieux pour une période de trois ans. Pour Pascal Perri, "c'est une décision qui marque un tournant".

En 2023, 365 millions de chrétiens se trouvent "fortement persécutés et discriminés dans 78 pays" dans le monde, selon un rapport de l'ONG Portes Ouvertes. Cela représente un chrétien sur sept. "Pas de surprise, depuis 20 ans, c'est la Corée du Nord qui tient la tête de gondole des persécutions. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétiens, il y a beaucoup de dénonciations", précise Abnousse Shalmani.

