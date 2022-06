Les partis pris : l'improvisation Macron, une TVA sociale, et "Taïwan, le mot guerre est lâché"

Avant d'embarquer dans l'Airbus présidentiel pour se rendre en Roumanie, Emmanuel Macron a fait un installer un micro sur le tarmac à Orly et a pris la parole pour s'exprimer sur la campagne des législatives. "Je veux vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays", a-t-il déclaré. Pour Jean-Michel Aphatie, "quand on en est à de l'improvisation, c'est qu'il y a au moins de l'inquiétude et peut-être de l'affolement".