Les partis pris : "La France, honte de l'Europe", "carton rouge pour tous !", et "pesticides, une étude pour faire peur"

Chaos, honte, panique, ce sont les trois termes qui reviennent le plus dans la presse internationale après le chaos à l'entrée du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. Le tabloïd le plus lu de Grande-Bretagne, "The Sun", a intitulé son édition du dimanche "Stade de farce". Marvin Matip, frère du défenseur des Reds Joel Matip, a témoigné dans le journal. "L'organisation autour et dans le stade est indigne d'une finale de Ligue des Champions". Pour Abnousse Shalmani, "La France est la honte de l'Europe".