Les partis pris : la loi IVG, le pouvoir d'achat et l'hypocrisie des crises de migrants

Les Échos ont dévoilé les mesures du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Il prévoit une hausse de 4%, au 1er juillet, sur la retraite de base, les allocations familiales et la prime d'activité. Le futur chèque alimentaire, qui concernera 9 millions, sera de 100 euros, plus 50 euros par enfant. Selon Pascal Perri, "si vous voulez gagner plus, il faut travailler plus".