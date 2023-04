Les partis pris : "Larcher, l'homme providentiel ?", "quatre jours par semaine, un gros risque" et "Iran, le voile ou la liberté"

Dans 48 heures, le Conseil constitutionnel se prononcera sur la réforme des retraites. Va-t-il valider l'essentiel de la réforme ? À ce moment-là, que se passera-t-il après ? Une relance de l'action gouvernementale ? Peut-être un changement de gouvernement ? Jean-Michel Aphatie part de l'hypothèse où le Conseil constitutionnel annulerait la loi. "Ce serait un tel choc, un tel séisme qu'il est difficile d'en prévoir les conséquences", dit-il. Il explique également que les stratèges de l'Élysée pensent qu'une partie des Républicains est disponible pour un accord de coalition. Ceci supposerait qu'une personnalité du parti Les Républicains soit nommée à Matignon. Pour lui, il n'y a pas 36 personnalités consensuelles, sauf Gérard Larcher, le président du Sénat. Pour sortir de la crise, Emmanuel Macron pense qu'il faut chercher un accord de coalition. En nommant un Républicain à Matignon, il espère décrocher 40 députés et avec les 250 députés Renaissance pour former une majorité. Mais cela reste difficile, explique-t-il, car nous sommes proches d'un vrai problème institutionnel et politique.