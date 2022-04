Les partis pris : Lassalle, le terroir ne paie pas, Jadot, pris à revers par la guerre, l'Ukraine meurt, l'Europe réfléchit et pro et anti-Russes, bataille de com'

N'Fanteh Minteh revient ce soir sur cette bataille de com' entre pro et anti-Russes. La guerre en Ukraine c'est aussi une guerre d'influence entre Russes sur les réseaux sociaux avec d'un côté, les anti-occident et le front anti-Poutine. Ces deux images illustrent parfaitement cet affrontement des idées. Sur la première, on voit une influenceuse russe, suivie par plus de neuf millions de personnes, qui n'est pas contente parce qu'elle ne plus acheter un sac Chanel comme bon lui semble. Sur la deuxième, on voit des activistes russes qui tentent d'alerter leur compatriotes sur le massacre de Boutcha.