Les partis pris : le 1er grand meeting de Valérie Pécresse, la crise en Ukraine, et les sanctions prévues contre la Russie en cas d'invasion

Dans le cas où les Russes envahissent l'Ukraine et commencent la guerre, les Occidentaux appliqueront de lourdes sanctions. La plus importante consisterait à interdire le commerce et la vente de technologie. Le second niveau, ce serait d'interdire les transactions internationales via SWIFT. Enfin, il y aurait les sanctions ciblées sur les oligarques. "Attention aux sanctions boomerang", met en garde François Lenglet.