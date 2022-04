Les partis pris : "le 3e tour a déjà commencé !", le débat des folles promesses, et le corps diplomatique sacrifié

Lors de son interview à BFMTV, hier, Jean-Luc Mélenchon a demandé au Français de l'élire Premier ministre. Rappelons que ce dernier est désigné par le président de la République, en fonction de la majorité de l'Assemblée. "On ne peut pas dire qu'Éric Zemmour puisse être élu Premier ministre, comme Jean-Luc Mélenchon peut le dire. Je vois très loin et cela me paraît vraiment très improbable", réagit Jean-Michel Aphatie.