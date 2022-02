Les partis pris : Le Pen, la grande lassitude, "Au revoir président !", Macron, le casque bleu, et un cimetière flottant

Les responsables politiques en campagne électorale sont sur le devant de la scène pendant des semaines et des mois. Ces candidats à une élection ne sont pas des machines. Ces hommes et ces femmes connaissent bien évidemment des hauts et des bas. Et pour Marine Le Pen, ça ne va pas. Elle est fatiguée et essaye de le cacher mais cela se voit. Dans une interview au Figaro, la candidate du Rassemblement National à la présidentielle 2022 déclare qu'elle est "lassée par le bruit et la fureur". Pourtant, le RN et le FN sont nés dans le bruit et la fureur, et vivent dans le tumulte et le fracas. Selon Jean-Michel Apathie, les mots qu'elle emploie trahissent son esprit. "Marine Le Pen est lassée d'être elle-même et de voir que les choses ne marchent pas", ajoute-t-il.