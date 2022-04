Les partis pris : "Le Pen, les pieds dans le voile", "Twitter bat de l'aile", et "les tyrans à l'oeuvre"

On entend souvent dire que les pandémies sont révélatrices. Avec la guerre en Ukraine en plus, le fonctionnement des autocraties serait mis à nu. La pandémie aurait mis entre les mains de la Chine un outil de répression, le zéro Covid. De son côté, la Russie utilise déni face aux atrocités de la guerre en Ukraine. "C'est le moment de tous les excès pour les autocraties, Russie, Chine et Inde", réagit Abnousse Shalmani.