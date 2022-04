Les partis pris : Le Pen ne fait plus peur, Macron/Le Pen, ils ont tant changé et la Russie vote Le Pen !

François Lenglet trouve qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont beaucoup changé, en particulier dans leur programme économique. En cinq ans, l'un et l'autre ont bougé de façon assez substantielle. La présidente du RN voulait sortir de l'euro et de l'Europe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le président sortant, lui, a aussi bougé, notamment sur la question de souveraineté, le thème clé des populistes.