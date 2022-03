Les partis pris : le procès des années Merkel, l'affaire McKinsey, et Mélenchon au 2nd tour

La presse allemande commence à instruire de façon de plus en plus vigoureuse le procès des années Merkel. Le quotidien conservateur Die Welt, qui a toujours soutenu l'ancienne chancelière, a publié que "ce que l'Allemagne et l'Europe ont vécu ces derniers jours n'est rien d'autre qu'un renversement de la politique d'Angela Merkel, qui consistait à garantir la paix et la liberté par des traités avec des despotes". Pour Abnousse Shalmani, "il y a une espèce de lynchage d'Angela Merkel, mais surtout le lynchage d'une idéologie née après la Seconde Guerre Mondiale".