Les partis pris : le retour en grâce du gaz de schiste, la double peine des Ukrainiennes et l'impossible "désobéissance"

Les partis politiques préparent les élections législatives. La gauche est en train de s'unir pour l'occasion. Cet accord, qui a lieu aux conditions de LFI, se heurte à des difficultés sur la question européenne et de l'Otan. "En 2017, Jean-Luc Mélenchon voulait sortir éventuellement de l'euro et de l'Europe. Mais voyant les difficultés qu'avait eues Marine Le Pen, il avait été plus malin et parle en 2022 de désobéir aux traités européens", précise Jean-Michel Aphatie.