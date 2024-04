Les partis pris : "Le trompe l'œil de l'économie russe", "Élections, la bascule des retraités" et "En Inde, Modï malgré tout ..."

Tous les soirs, Nicolas Bouzou, Arlette Chabot et Catherine Jentile donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Le Fonds monétaire international a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour la Russie en 2024 à 3,2%. La Russie s'en sort mieux que les pays occidentaux, selon le FMI. Nicolas Bouzou pense que tous les commentaires dithyrambiques sur les chiffres de l'économie russe sont des analyses assez superficielles.

Les enquêtes d'opinion, il y en a une tous les jours. Selon un sondage IFOP pour LCI, concernant les intentions de vote pour les Européennes 2024, la RN est en tête avec 31,5% et la Renaissance en deuxième position avec 17,5%. La liste du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, séduit 24% des plus de 65 ans. Arlette Chabot s’étonne du dégel des électeurs les plus âgés. C'étaient les plus rebelles et les plus rétifs au vote du Rassemblement National, ajoute-t-elle.

Les élections générales débutent ce vendredi 19 avril en Inde et se déroulent jusqu'au 1er juin. D'après les décors, c'est sans doute plus d'un milliard d'Indiens qui vont voter. La gouvernance de Narendra Modi pendant dix ans a été un véritable tsunami qui a bouleversé le paysage politique de l'Inde. “Sauf retournement spectaculaire, le vainqueur sera cet homme”, s'exprime Catherine Jentile.

