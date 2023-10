Les partis pris : "Les craintes des Juifs de France", "Palestine, d'embarrassantes subventions" et "Arabie saoudite/Israël, la volte-face"

Le mouvement islamiste du Hamas a menacé lundi soir de tuer des otages israéliens à Gaza en réaction aux raids israéliens sur l'enclave palestinienne. Mais il y a déjà aussi une conséquence plus générale de cette attaque. Par exemple, l'Arabie Saoudite pourrait faire volte-face dans son projet d'alliance avec Israël. "Tous les accords de paix d'Israël avec d'autres pays arabes risquent d'être mis à mal", avance Catherine Jentile, en raison de cette nouvelle guerre et notamment de l'accord avec l'Arabie Saoudite. Pour elle, l'attaque du Hamas avait un double objectif : ramener la cause palestinienne sur le devant de la scène et entraver tout accord de paix entre Israël et les voisins de la région.