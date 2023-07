Les partis pris : "Les dealers plus forts que la police", "Intégration, l'exemple britannique" et "Fortunes, merci le luxe..."

Abnousse Shalmani s'est intéressé à la question d'intégration. Elle s'est penchée à comparer le modèle communautariste anglo-saxon et la forme universaliste et laïque à la Française. Elle prend l'exemple du Premier ministre britannique Rishi Sunak d'origine indienne, de trois personnalités qui composent son gouvernement, à savoir Kwasi Kwarteng, Suella Braverman et James Cleverly dont sa mère vient de Sierra Leone, ainsi que de Sadiq Khan, maire de Londres, d'origine pakistanaise. Abnousse Shalmani affirme que l'intégration britannique est une intégration libérale. Et elle de conclure que ce qu'il faudrait à France est un peu plus de libéralisme et un peu moins de socialisme.