Les partis pris : Les Français votent “Non” ; Retraite, un choix binaire ; à Kaboul, les hommes et les “animaux” ; le “bad buzz” de Buzz l'Éclair !

Jean-Marc Vittori a souligné le clivage le plus visible de l’âge de la retraite lors de la campagne électorale qui s’achève. Emmanuel Macron et la coalition Ensemble veulent la porter à 65 ans. Jean-Luc Mélenchon et l’alliance Nupes veulent le ramener à 60 ans. Selon les analyses de Jean-Marc Vittori, pour la retraite, la bonne direction est clairement d’aller vers l’allongement de la vie active.