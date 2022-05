Les partis pris : les investitures de la honte, "France/Allemagne, le match relancé !", et "Marcos, dictateurs de pères en fils"

Alors qu'Emmanuel Macron est en déplacement à Berlin, où il rencontre Olaf Scholz, François Lenglet attire l'attention sur le "changement de rapport de forces au sein du couple franco-allemand". "Sur le plan de la politique internationale, le leader français a été réélu, s'intéresse beaucoup à l'Europe, la connaît bien et y est respecté. En Allemagne, nous n'avons pas l'équivalent. Le chancelier Scholz est arrivé il y a peu de temps, et il a de surcroît une exposition internationale beaucoup plus réduite", explique-t-il, en précisant qu'"avant, c'était Madame Merkel qui décidait".