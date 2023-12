Les partis pris : "Les larmes de"crocodile" de Kim", "Oui, l'insécurité est (aussi) un sentiment" et "Des fripes qui valent de l'or"

Tous les soirs, Abnousse Shalmani, Ruth Elkrief et François Lenglet donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Lors de la 5ème conférence des mères qui s'est tenue à Pyongyang (Corée du Nord) le 4 et 5 décembre dernier, Kim Jong-un a fondu en larmes. Le dictateur nord-coréen a craqué et a supplié les femmes de faire plus de bébés car le pays en a tant besoin, vu son faible taux de natalité. Mais ce qu'Abnousse Shalmani trouve fascinant, c'est la réaction de la salle, car dès qu'une larme coule, tout le monde s'est senti obligé de pleurer. Ont-ils eu peur ? En tout cas, le président nord-coréen promet des récompenses pour les mères à trois enfants.

Ruth Elkrief est revenue sur les propos d'Élisabeth Borne concernant l'insécurité en France. Dans une interview au Figaro, la Première ministre a notamment évoqué "Il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux compagnes qui ne sont pas épargnés par ce sentiment que la violence augmente". "Ne soyons pas naïfs, certains ont tout fait pour donner l'impression que la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens était en cause". Pour Ruth Elkrief, c'est cette phrase évoquant le "sentiment d'insécurité" qui suscite la controverse et déclenche des réactions fortes, car elle illustre le déni de la gauche sur la question de l'insécurité. Mais elle précise aussi qu'on ne peut pas faire le procès aujourd'hui au ministère de l'Intérieur ou à la Première ministre de la naïveté.

Quant à François Lenglet, il s'est intéressé au marché des occasions qui cartonne littéralement actuellement. Selon Les Échos, Vinted, l'application lituanienne spécialiste de la seconde main dans la mode, rencontre un franc succès en France. Avec 23 millions de clients, c'est le premier site textile en 2023, dans notre pays. Dans son intervention, François Lenglet explique les raisons de cet essor des ventes d'occasion.

