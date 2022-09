Les partis pris : "Les traîtres à la France", la réforme des retraites, et "Truss, une populiste au 10 Downing Street"

Après une première tentative en 2019, interrompue par le Covid, l'exécutif serait décidé à relancer la réforme des retraites. Geoffroy Roux de Bézieux, le 30 août dernier, a déclaré que "ce n'est pas ce qu'il faut faire le 1er septembre, alors qu'on a d'autres problèmes". Selon François Lenglet, "au coeur du pouvoir, on pense que sortir de la crise par les réformes est plus utile que de les éviter". "D'après des sources, il est question de passer vite et avec des méthodes pour passer en force", a-t-il ajouté.