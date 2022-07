Les partis pris : LFI, pas nette sur les femmes… ; Alloc chômage, vive la modération ! La révolution du “Paquet climat” ; “Influenceuse dès trois ans”, au secours !

Jean Quatremer s’est intéressé au coup très sévère qu’a porté la Cour Suprême américaine avec un arrêt sur les changements climatiques. Cette décision des juges américains aura un impact direct sur le reste du monde puisque les gaz à effets de serre ne restent pas contenus à l’intérieur de leurs frontières. Alors que les États-Unis sont déjà, actuellement, le second pays le plus pollueur de la planète, après la Chine. De leur côté, les ministres de l’Énergie et de l’Environnement des vingt-sept États membres de l’Union européenne ont adopté cinq textes d’un paquet climat dans un but de rendre le continent européen neutre en émission d’effets de serre d’ici 2050.