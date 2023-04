Les partis pris : "Méfions-nous des Comores", Casseroles, ras-le-bol !" et "Nous payons l'exception culturelle"

Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, a dit, lundi dernier lors de la cérémonie des Molières " vous avez une ministre à la tête de ce ministère, qui a obtenue le budget le plus historique, le plus haut, soit plus de 7 % par rapport à l'année dernière". François Lenglet dit que cette intervention était la bienvenue. Il affirme la véracité de ce chiffre. Cela fait un total de plus de douze milliards d'euros, dit-il, une somme qui fait deux fois le budget de l'agriculture et de l'alimentation. Pour lui, la culture fait partie de la richesse et de l'attractivité française.