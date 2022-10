Les partis pris : Mélenchon évoque la “terreur” ; “Sobriété, pas le choix pour les Français” ; “Les migrants, enjeux des midterms aux Etats-Unis” ; “Harcèlement scolaire, ça suffit !”"

La “terreur” dont évoque Jean-Luc Mélenchon fait allusion à la Révolution française. Mercredi 5 octobre, Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 a dévoilé la carte du parcours du marathon entre Paris et le château de Versailles. Ainsi, il dit “souhaiter rendre hommage à un fait marquant de l’histoire de France”. En réplique, Jean-Luc Mélenchon a tweeté : “Le 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre”. Des propos qui ont étonné et ont fait réagir plus d’un, précise Jean-Michel Aphatie.