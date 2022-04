Les partis pris : Mélenchon, l’investiture scandaleuse, immobilier, l’inflation cachée, le mystère des piqûres de nuit

Dominique Seux, lui, a abordé le sujet de l’immobilier et une inflation cachée. Selon Eurostat, les prix du logement en Europe ont évolué de 10% entre fin 2020 et fin 2021. Il s’agit de la hausse la plus forte depuis 2006. Cette hausse est due à une double cause : les causes structurelles comme la multiplication du nombre de divorce et la raison principale est la politique monétaire de la Banque centrale européenne.