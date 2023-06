Les partis pris : "Migrants, un drame qui éclaire le débat", Technologie, l’Europe a peur du progrès " et "MBS, l’homme le plus puissant du monde ? "

On connaît la formule qui dit que la Silicon Valley innove, la Chine produit et l'Europe régule. Emmanuel Macron indique que même en situation de crise, la bonne stratégie, c’est la stratégie de la contre-attaque. Or dans le domaine de la technologie, est notamment l’intelligence artificielle, l’Europe est un peu dans la reculade. Par exemple, le Parlement européen a voté un premier projet de régulation de l’IA générative. Pascal Perri comprend parfaitement les réserves, parce que toutes les ruptures technologiques changent le monde. Vu qu'on réglemente et oublie de créer, selon Pascal Perri, c’est peut-être parce que l'Europe a peur du progrès.