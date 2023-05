Les partis pris : "N. Sarkozy, jugé comme un autre ?", "Fin du chômage... Tout le monde s'en fiche", et "Olivier Dubois, les zones d'ombre"

C'est le meilleur résultat de la France depuis 1982. Le taux de chômage est à 7,1%. En prenant les plus de 24 ans et les moins de 60 ans, ce chiffre atteint presque 5%. "Le résultat est bon parce qu'il y a des raisons démographiques. D'abord, il y a de moins en moins de gens pour travailler et il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Puis, le rapport de forces patron/salariés qui est totalement inversé", explique Pascal Perri.