Les partis pris : "Parité, au-delà des lois !", "Grève, il faut une trêve olympique", et "Haïti, les gangs menacent le pouvoir"

Tous les soirs, Arlette Chabot, Nicolas Bouzou et Marc Semo donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et pour Arlette Chabot, la parité au-dessus des lois lui est indispensable. Elle a insisté sur la place des femmes dans la politique. Quand on regarde la dernière élection européenne, on s'aperçoit qu'il y a 40 hommes qui ont été élus au Parlement européen ainsi que 39 femmes. "C'est bon, ça marche la parité", s'exprime-t-elle face à cela.

Un risque de grève plane sur les Jeux olympiques 2024 à Paris. Plusieurs responsables syndicaux ont fait des déclarations qui laissent entendre qu’une telle mobilisation pourrait se produire durant la période de la compétition. Face à la situation, Nicolas Bouzou pense qu'il faut une trêve olympique. Il rajoute que ce chantage pendant les Jeux olympiques est une "instrumentalisation" du jeu, par un certain nombre de syndicats, pour faire valoir des revendications pour augmenter les rémunérations dans la fonction publique.

La situation en Haïti est plus qu'inquiétante. Depuis plusieurs jours, les gangs contrôlent une partie du pays. On y observe une forme de chantage incroyable. "Si Ariel Henry ne démissionne pas, le pays ira droit au génocide", menace Jimmy Chérizier alias Barbecue, le leader de ces gangs. "C'est une tentative de coup d'État fomenté par des gangs", s'exprime Marc Semo. Il rajoute que les gangs menacent le pouvoir.

