Les partis pris : "Police, "la cagnotte" de l'opinion", Quartiers, 50 ans d'échec économique" et "Un Bolsonaro peut en cacher un autre"

Il existe quatorze plans banlieues depuis 1970 et pourtant, il y a un sentiment d'échec. Ce qui domine c'est un désir d'ordre. Parmi toutes les suggestions qu'il a avancées, François Lenglet souligne la mesure de la diversité qui est un point important, car selon lui, on ne peut pas résoudre un problème si on ne peut le mesurer et que finalement, tout n'est pas question de milliard.