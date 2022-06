Les partis pris : Pour Macron : le match à haut risque, Pétrole : la grande hypocrisie, L’Afrique dans la mains de Poutine, USA: la politique du revolver

Pour Dominique Seux, le pétrole est une grande hypocrisie car d’un côté, des pays occidentaux riches se roulent par terre pour essayer demander à l’Arabie saoudite de produire plus. Et de l’autre côté, les mêmes disent que des engagements politiques ont été pris et qu’il faut diminuer l’utilisation de l’énergie fossile. Une hypocrisie permanente.