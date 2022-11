Les partis pris : "Pourquoi Trump séduit encore", "Inflation : des boucles partout" et "Impôt, ne pas croire aux promesses"

D’un côté, selon Abnousse Shalmani, parce que Trump ne cesse de répéter depuis 2022 que Joe Biden a perdu et que c’est lui qui a gagné et il y a eu fraude. Il est à rappeler qu’il y a aussi eu moult procédures de justice déposées par l’équipe de Trump, mais que personne n’y prête attention. Au contraire, il se tient seul face aux acharnements des institutions qui ne lui laisse pas s’exprimer. Ces armes qu’on utilise pour le combattre, on a l'impression de nourrir à chaque fois son discours de complotisme.