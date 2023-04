Les partis pris : Quatennens réintégré, "Faute politique", "Souveraineté ... Encore du chemin à faire" et "Biden, 80 ans et candidat"

Joe Biden, 80 ans, annonce qu'il envisage de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il faut dire que Biden a rempli son contrat pour son mandat. Il a géré le taux de chômage à 3,4 %, le taux le plus faible depuis 1969. L'inflation à 6,5 % et le plan d'investissement sur les infrastructures. Pour Abnousse Shalmani, tous ces faits sont de gros signaux prouvant que le président Biden va se représenter aux élections. Mais si on regarde le sondage "Biden n'excite pas grand monde", d'après elle.