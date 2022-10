Les partis pris : “Salaires, on ne sait pas comment faire” , “Voiture électrique, pour les riches ?” et “Lula/Bolsonaro, coups pour coups”

Emmanuel Macron s’est exprimé en annonçant l’augmentation des primes écologiques, mais François Lenglet souligne que les voitures électriques seront de plus en plus pour les riches. Le président de la République a précisé un objectif de construire deux millions de voitures électriques en France en 2030. À part la cherté des voitures électriques, elles polluent du carbone et réduiraient de 50 000 emplois le secteur. Il faudrait adopter un autre comportement vis-à-vis de la mobilité.