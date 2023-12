Les partis pris : "Santé, le ministère maudit", "Quand la France est bonne élève..." et "Niger, adieu la France"

Tous les soirs, Arlette Chabot, Dominique Seux et Renaud Girard donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Depuis 48 heures, Agnès Firmin-Le Bodo est devenue ministre de la Santé par intérim. Elle a succédé à Aurélien Rousseau qui a démissionné du gouvernement Borne. Elle trouvait que ses valeurs étaient mises à mal par la loi immigration. Mais jeudi soir, coup de tonnerre, Mediapart sort des révélations et vise les cadeaux qui auraient été offerts à la nouvelle ministre et à d'autres pharmaciens par la société Urgo, entre 2015 et 2020. Cette pratique est interdite. Une enquête a été ouverte au mois de juin. Pour le moment, il n'y a pas encore de polémique politique autour de cette affaire, mais ce sont les professionnels qui, au fond, condamne Agnès Firmin-Le Bodo. On en est à six ministres de la Santé depuis 2017. Pour Arlette Chabot, c'est un ministère maudit. Par ailleurs, à l'approche des fêtes, elle plaide en faveur de la trêve des confiseurs.

Les bonnes nouvelles passent parfois inaperçues alors qu'il y en a eu une cette semaine. Dix jours après la fin de la COP 28, on a appris que sur les neuf premiers mois de l’année 2023, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont baissé de 4,6 % (Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique). Alors, Dominique Seux se demande quelles en sont les raisons de ce grand silence. Il pense que les médias devraient un peu plus souligner quand ça bien.

Depuis le coup d'État de juillet dernier, les relations entre la France et le Niger ne sont plus au beau fixe. Retrait militaire, fermeture de l'ambassade à Niamey... Le divorce est consommé entre les deux pays. Pour Renaud Girard, il s'agit d'un échec retentissant de la diplomatie française en Afrique. Il souligne aussi, à cette occasion, la rapidité de la dégradation de l'influence française sur le continent africain.

