Les partis pris : Sardou insoumis face à Mélenchon, "Non, à 3 600 euros par mois t'es pas riche", "Depp/Heard, la justice a gagné !"

Selon l'Observatoire des inégalités, 4,5 millions de personnes gagnent plus du double du revenu médian. L'association avance également qu'on est "riche" à partir 3 673 euros net par mois après impôt, par personne, et pour un couple à partir de 5 500 euros par mois après impôt. Pour Pascal Perri, "Non, à 3 600 euros par mois t'es pas riche".